Lene Jekše dobitnica nagrade skupine OHO za delo Strategije požvižgavanja

Ljubljana, 15. maja - Nagrado skupine OHO, ki jo podeljuje Zavod P.A.R.A.S.I.T.E. kot osrednjo neodvisno nagrado za mlade vizualne umetnice in umetnike do 40. leta starosti, letos prejme Lene Jekše za delo Strategije požvižgavanja. Po oceni strokovne žirije avtorica v njem brez besed, precizno in kritično obravnava specifične okoliščine dela v dobi pandemije.