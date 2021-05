Poslanci prikimali spremembam zakona o nalezljivih boleznih

Ljubljana, 14. maja - Poslanci so na današnji seji DZ z 49 glasovi za in 34 proti potrdili vladno novelo zakona o nalezljivih boleznih, ki med drugim uvaja nadzor nad izvajanjem karantene na domu. Podprle so jo poslanske skupine SDS, NSi, SMC, DeSUS, NeP in SNS ter poslanca narodnih skupnosti, proti pa so glasovali poslanci LMŠ, SD, Levice in SAB.