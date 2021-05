V stari vežici v Renčah odprli muzej sanitete prve svetovne vojne

Nova Gorica, 14. maja - V okviru projekta Pot miru od Alp do Jadrana so danes na pokopališču v stari mrliški vežici v Renčah odprli muzej sanitete prve svetovne vojne. Muzejska zbirka prikazuje delovanje renške vojaške bolnišnice in sanitetni material, s katerimi so zdravili bolne in ranjene vojake. V zaselku Vinišče pa v prihodnjem letu načrtujejo muzej na prostem.