Zdravilišča še naprej opozarjajo na neizvedljive omejitvene ukrepe

Ljubljana, 14. maja - Omejitve, ki jih z odloki sprejema vlada, so po mnenju Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč tako rigorozne, nesmiselne in neživljenjske, da jih v praksi ni mogoče izvajati. "Pričakujemo, da bo vlada nemudoma odreagirala in pogoje spremenila, da bodo postali človeški," so zapisali v sporočilu za javnost.