Samsung bo vložil dodatnih 125 milijard evrov v razvoj in proizvodnjo spominskih čipov

Seul, 14. maja - Južnokorejski velikan Samsung je napovedal, da bo do 2030 v razvoj in izdelavo spominskih čipov vložil dodatnih 171.000 milijard vonov oz. okoli 125 milijard evrov, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Samsung se je v luči globalnega pomanjkanja čipov z napovedjo obsežnih dodatnih vlaganj v to področje tako pridružil drugim izdelovalcem.