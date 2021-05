Posebna epizoda Prijateljev na sporedu 27. maja

New York, 14. maja - Težko pričakovana posebna epizoda Prijateljev, Friends: The Reunion, znani tudi kot Tisti, kjer se vrnejo skupaj, 27. maja prihaja na male zaslone. Ogled bo mogoč na HBO Max. Znani igralski zasedbi se bodo pridružili tudi števili zvezdniki, med drugimi David Beckham, Lady Gaga, Tom Selleck in Justin Bieber.