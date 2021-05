Mednarodni muzejski dan letos preplet živega in virtualnega dogajanja

pripravila Tatjana Zemljič

Ljubljana, 17. maja - Muzeji po vsem svetu bodo 18. maja obeležili mednarodni muzejski dan. Ta bo letos potekal na temo Prihodnost muzejev: Okrevanje in novi izzivi. Vsako leto se muzejskemu prazniku pridruži več muzejev in galerij. Tudi po Sloveniji bodo po lanski virtualni obeležitvi letos muzejski dan obeležili s prostim vstopom in obilico raznovrstnih dogodkov.