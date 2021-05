V Ribnici bo kmalu nared večnamenski športni park

Ribnica, 16. maja - V Občini Ribnica v maju dokončujejo gradnjo večnamenskega športnega parka, ki so ga po besedah župana Sama Pogorelca v občini težko čakali več let. Z njim bodo zagotovili kakovostno športno vadbo šolarjem OŠ dr. Franceta Prešerna in tudi njihovo večjo varnost ter rekreacijo vsem občanom, ki bodo to želeli. Naložba bo stala 1,3 milijona evrov.