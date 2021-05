McDonalds v ZDA zvišuje plače

New York, 13. maja - Restavracija hitre prehrane McDonalds je sporočila, da bo v ZDA dvignila plače in najela 10.000 dodatnih delavcev. Ameriška podjetja imajo težave z iskanjem delovne sile v času hitrega okrevanja gospodarstva po pandemiji covida-19. Plače tako zvišujejo tudi družbe, kot je McDonalds, ki so sicer znane po minimalnih plačilih.