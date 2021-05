United Group po ustavitvi prodaje TS Media: V Sloveniji ni mogoče izvesti neodvisnega in poštenega razpisa

Ljubljana, 13. maja - V United Group so zaustavitev postopka prodaje družbe TS Media, za katero so se potegovali, označili za slabo novico za vse tuje investitorje ter še slabšo za Slovenijo. "Naša ponudba je bila zelo dobra in očitno je, da v Sloveniji ni mogoče izvesti neodvisnega in poštenega razpisa," je poudarila izvršna direktorica skupine Victoriya Boklag.