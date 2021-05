Cigler Kralj po umiku sindikatov iz ESS: Vlada še vedno ponuja roko dialoga

Ljubljana, 13. maja - Vlada še vedno ponuja roko dialoga, se je na umik sindikalnih central iz ESS odzval minister zadelo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj. Delavkam in delavcem pa je sporočil, da bosta on in celotna vlada "tudi v prihodnje, tako kot že doslej, zagovarjala in ščitila interese in pravice vseh delavk in delavcev".