Slovenija med 30 evropskimi državami v sredini lestvice glede regulacije življenjskega sloga

Ljubljana, 13. maja - Slovenija se glede na stopnjo paternalizma v državnih predpisih in obdavčitvi življenjskega stila posameznika na področju alkoholnih pijač, prehranskih izdelkov, tobačnih izdelkov in e-cigaret med 30 evropskimi državami uvršča na 14. mesto. Analiza podatkov sicer v nekoliko drugačni luči pokaže razmerje med regulacijo in vplivom na javno zdravje.