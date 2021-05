Svetovalci CDC v ZDA priporočili cepljenje starih od 12 do 15 let

Washington, 13. maja - Potem ko je ameriška Uprava za hrano in zdravila (FDA) v ponedeljek odobrila izredno uporabo cepiva podjetij Pfizer in BioNTech za otroke, stare od 12 do 15 let, je posebno svetovalno telo pri Centru za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) v sredo izrazilo podporo cepljenju te starostne kategorije.