Landa z zlomljenimi rebri in ključnico, odstopil tudi Sivakov

Rim, 12. maja - Moštvo Bahrain Victorius, za katerega na kolesarski dirki po Italiji vozita tudi Matej Mohorič in Jan Tratnik, je na Giru ostalo brez kapetana, Španca Mikela Lande. Ekipa je sporočila, da si je pri padcu v peti etapi zlomil nekaj reber in ključnico in da bo noč preživel na opazovanju v bolnišnici, kjer bo v četrtek opravil dodatne preglede.