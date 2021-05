Novo mesto, 12. maja - Rokometašice Krima Mercatorja so ravno na 20. obletnico prvega naslova v ligi prvakinj osvojile tudi nov naslov v državnih prvakinj. Ljubljančanke so do svoje 26. zvezdice prišle po tem, ko so danes v 3. krogu končnice v gosteh premagale novomeško Krko s 35:19 (15:10).