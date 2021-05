Prihodnji teden srečanje Blinkna in Lavrova

Moskva, 12. maja - Ruski zunanji minister Sergej Lavrov in ameriški državni sekretar Antony Blinken sta se v telefonskem pogovoru dogovorila, da se bosta srečala 20. maja ob robu ministrskega srečanja Arktičnega sveta v Reykjaviku, so sporočili z ruskega zunanjega ministrstva. Telefonski pogovor in dogovor za srečanje so potrdili tudi v Washingtonu.