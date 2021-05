Zakrajšek in Debeljak ostajata v igri za OI

Szeged, 12. maja - Kajakaši in kanuisti na mirnih vodah so v Szegedu opravili prvi tekmovalni dan dodatnih evropskih olimpijskih kvalifikacij za uvrstitev na olimpijske igre v Tokiu. Kajakaša Jošt Zakrajšek in Vid Debeljak ostajata v igri za olimpijsko vozovnico, prvi bo v četrtek veslal v finalu na 1000 metrov, Vid Debeljak pa v finalu na 200 metrov.