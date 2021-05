Spominske ženske demonstracije z zahtevami po svobodi, demokraciji in resnim odnosom do aktualnih družbenih vprašanj

Ljubljana, 12. maja - Udeleženke shoda ob 78. obletnici konca prvih ženskih demonstracij so danes položile cvetje k spomenikom, postavljenih v spomin na prve ženske demonstracije. Pot so zaključile pred parlamentom, kjer so prebrale zahteve po svobodi, demokraciji in resnim odnosom do aktualnih družbenih vprašanj, ki bodo v prihodnosti vplivala na kakovost življenja.