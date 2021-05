Do nedelje možen ogled finalistov za filmsko nagrado lux

Ljubljana, 12. maja - Prebivalci EU si lahko do nedelje ogledajo in do prihodnje nedelje glasujejo za svojega favorita med finalisti za filmsko nagrado lux, prav tako lahko sodelujejo v pogovoru v živo z ustvarjalci filmov. Finalisti so danski film Thomasa Vinterberga Nažgani, Kolektiv romunskega režiserja Alexandra Nanaua in poljski film Jana Komasa Corpus Christi.