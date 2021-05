Odpuščanje režiserke Marije Zidar na festivalu človekovih pravic One World v Pragi

Praga, 12. maja - V glavni tekmovalni program 23. izdaje največjega mednarodnega festivala človekovih pravic One World v Pragi se je med deseterico izbranih filmov uvrstil tudi dokumentarni film Odpuščanje režiserke Marije Zidar, so sporočili iz Slovenskega filmskega centra (SFC). Festival na Češkem na daljavo poteka med 10. majem in 6. junijem.