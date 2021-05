Evropska komisija občutno izboljšala napoved rasti v EU

Bruselj, 12. maja - Evropska komisija je občutno izboljšala napoved gospodarske rasti območja evra in celotne EU. Rast pospešujeta vse večja precepljenost prebivalstva in ukinjanje omejitvenih ukrepov. Stopnje rasti se bodo razlikovale od države do države, vendar naj bi se gospodarstva vseh članic do konca leta 2022 vrnila na predkrizne ravni.