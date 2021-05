Na britih prevladovale ženske ustvarjalke, z albumom leta slavila Dua Lipa

London, 12. maja - V londonski Areni O2 so v torek podelili britanske glasbene nagrade briti. Najbolj želeno nagrado za album leta je prejela Dua Lipa za Future Nostalgia, slavila je tudi med solo izvajalkami. Briti so bili v preteklosti deležni kritik zaradi prevelike naklonjenosti moškim ustvarjalcem, letos pa so v mešanih kategorijah slavile predvsem ženske.