Newyorške borze končale v rdečem, za Dow Jones najslabši dan od februarja

New York, 11. maja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem, največji padec je utrpel Dow Jones, za katerega je bil danes najslabši dan po februarju. Vlagatelji se bojijo, da se bo inflacija čezmerno povečala in obrestne mere narasle. Živčnost so danes povzročale tudi naraščajoče cene surovin in prihajajoča objava podatkov o cenah.