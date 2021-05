V volčjem tropu v ljubljanskem živalskem vrtu dočakali mladičke.

Ljubljana, 11. maja - V tropu kanadskih volkov v ljubljanskem živalskem vrtu so manj kot pol leta po prihodu samca Aragorna dočakali naraščaj. Samici Freya in Isa sta mladiče skotili vsaka v svojem brlogu v aprilu, očka pa se je izkazal za skrbnega vodjo tropa, so sporočili iz živalskega vrta.