Devet držav Vzhodne Evrope obsodilo agresivna dejanja Rusije

Bukarešta, 11. maja - Voditelji devetih držav Vzhodne Evrope so v ponedeljek obsodili, kar so označili za ruska agresivna dejanja v operacijah v povezavi z Ukrajino in sabotažo na Češkem. Opozorili so še na podobna dejanja Rusije v Bolgariji. Zbranim sta se preko spleta pridružila tudi predsednik ZDA Joe Biden in generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg.