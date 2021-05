Predsednik republike ob 30. obletnici Društvu za zdravje srca in ožilja vročil zahvalo

Ljubljana, 10. maja - Predsednik republike Borut Pahor je v predsedniški palači sprejel predstavnike vodstva Društva za zdravje srca in ožilja in jim izročil zahvalo za ozaveščanje o teh boleznih, so sporočili iz urada predsednika republike. Predsednik Združenja kardiologov Slovenije Zlatko Fras je ob tem povedal, da je ključen ukrep proti bolezni njeno preprečevanje.