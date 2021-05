Mariborski poslovnež Snežič ne priznava utaje davkov in goljufije

Maribor, 10. maja - Trinajst let potem, ko so kriminalisti v prisotnosti medijev pred načrtovano novinarsko konferenco aretirali lastnika podjetja Meltal Rada Snežiča, je omenjeni mariborski poslovnež danes zaradi obtožb o utaji davkov in goljufije stopil pred tamkajšnje sodišče. Na predobravnavnem naroku je dejal, da obtožb sploh ne razume, kaj šele priznava.