Krška nuklearka po remontu v nedeljo dosegla polno moč

Krško, 10. maja - Nuklearna elektrarna Krško (Nek) je po 35-dnevnem rednem remontu, ki so ga začeli 1. aprila in z njeno vnovično vključitvijo v elektroenergetski sistem končali v sredo, v nedeljo zgodaj zjutraj dosegla polno moč delovanja. Nuklearka deluje s polno močjo, normalno in brez posebnosti, so v Neku danes povedali za STA.