Svetovne sile na ZN za multilateralizem, vendar si ga razlagajo po svoje

New York, 8. maja - ZDA, Rusija in Kitajska so se v petek na posebnem ministrskem virtualnem zasedanju Varnostnega sveta ZN zavzele za multilateralizem, ki pa si ga razlagajo po svoje. Zasedanje je sklicala Kitajska, ki maja predseduje Varnostnemu svetu ZN, udeležili pa so se ga zunanji ministri držav članic.