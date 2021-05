Šoštanj, 8. maja - V Termoelektrarni Šoštanj (Teš) se danes začenja drugi redni remont 600-megavatnega bloka 6. Trajal bo predvidoma do 18. julija, v tem času pa bosta električno in toplotno energijo za Šaleško dolino proizvajala peti blok ter ena plinska enota, so sporočili iz Teša.