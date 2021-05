V Preddvoru in Naklem 2,5 milijona evrov vreden projekt za izboljšanje oskrbe z vodo

Preddvor/Naklo, 8. maja - Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je ta teden podpisal vlogo za odločitev o podpori za neposredno potrditev sofinanciranja investicije v izboljšanje oskrbe s pitno vodo v občinah Preddvor in Naklo. V okviru 2,5 milijona evrov vredne investicije bo zgrajenih 6,8 kilometra cevovodov, nov vodohran in novo prečrpališe.