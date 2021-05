Zmagovalec tekmovanja programa Moje podjetje 2021 je podjetje OPS

Ljubljana, 7. maja - Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih Ja Slovenija je v okviru nacionalnega tekmovanja programa Moje podjetje 2021 razglasil Podjetje leta 2021. Prvo mesto na tekmovanju in vozovnico za evropsko tekmovanje COYC 2021 si je prislužilo podjetje OPS, ki ga vodita dijaka Jakob Sadar in Filip Drofenik, so sporočili iz zavoda.