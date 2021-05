Banka Slovenije podaljšala omejitve razdelitve dobičkov lizinških družb

Ljubljana, 7. maja - Banka Slovenije, ki je podaljšala in prilagodila ukrep omejitve razdelitve dobičkov bank in hranilnic, je podobne smernice s priporočilom podaljšala tudi za lizinške družbe. To bo predvidoma veljalo do septembra, ob spremljanju razmer pa bodo ob pomembnem zmanjšanju ali povečanju tveganj priporočilo ustrezno prilagodili, so napovedali.