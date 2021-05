Na socialnem vrhu v Portu spor glede uporabe pojma spol

Porto, 7. maja - Poljska in Madžarska sta se danes zavzeli za to, da bi pojem spol črtali iz sklepov socialnega vrhu EU, ki je posvečen konkretnim ukrepom za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic na poti do okrevanja po krizi zaradi pandemije covida-19. Glede na vire blizu pogovorov se Poljska zavzema za uporabo pojma moški in ženska.