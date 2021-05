Koprski policisti prosijo za pomoč pri razjasnitvi četrtkove prometne nesreče v Semedeli

Koper, 7. maja - Policisti prosijo za pomoč pri razjasnitvi prometne nesreče v podhodu v Semedeli, o kateri so bili obveščeni v četrtek dopoldne. Kolesar je zbil osemletnega otroka, ki je bil v skupini šolarjev, nato pa odpeljal proti Kopru. Kolesar naj bi bil star okoli 40 let, visoke in vitke postave, oblečen je imel fluorescentni anorak, je sporočila policija.