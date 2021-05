Prihodnji teden na sodiščih: Umori in uboji še naprej na dnevnem redu sodišč

piše Tjaša Doljak

Ljubljana, 9. maja - Na sodiščih se bo prihodnji teden nadaljevalo več aktualnih sojenj; v ponedeljek v Celju sojenje zaradi poskusa umora nekdanje partnerke in hčerke, v Novi Gorici pa zaradi uboja brezdomca in ponovno sojenje zaradi umora mame. Nadaljevali se bosta dve sojenji zaradi domnevne korupcije v zdravstvu in več sojenj zaradi gospodarskih kaznivih dejanj.