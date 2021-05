Izvajalcem mestnega potniškega prometa na voljo vloga za nadomestilo izpada prihodkov

Ljubljana, 7. maja - Izvajalci mestnega potniškega prometa morajo do 25. maja posredovati vloge za nadomestilo izpada prihodkov, ki so ga v prvih štirih mesecih leta utrpeli zaradi ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja novega koronavirusa. Vloga je na voljo na spletni strani ministrstva za infrastrukturo, so sporočili.