V ZDA najmanj novih prošenj za nadomestilo za brezposelnost po začetku pandemije

Washington, 6. maja - Število novih prošenj za nadomestilo za primer brezposelnosti v ZDA se je v tednu do 1. maja glede na teden prej znižalo za 92.000 na 498.000. To je precej manj od napovedi in nova najnižja vrednost po izbruhu pandemije marca lani, poroča francoska tiskovna agencija AFP.