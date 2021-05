Moderna ob cepilnem bumu prvič s četrtletnim dobičkom

Boston, 6. maja - Veliko povpraševanje po cepivu proti covidu-19 je ameriškemu proizvajalcu cepiv Moderna omogočilo prvi četrtletni dobiček doslej. V prvem četrtletju letos je znašal 1,2 milijarde dolarjev, potem ko so v enakem obdobju lani stroški raziskav in razvoja privedli do 124 milijonov dolarjev izgube, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.