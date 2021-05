Memorabilije Beatlesov iz hamburškega obdobja na dražbi dosegle visoko ceno

London, 6. maja - Več memorabilij iz hamburškega obdobja legendarne skupine The Beatles je na dražbi v Londonu doseglo visoko ceno. Kot so danes sporočili iz avkcijske hiše Bonhams, so za zbirko pisem, fotografij in skic iztržili skupaj 383.823 funtov, kar je približno dvakrat več od vsote, na katero je bila zbirka ocenjena pred dražbo.