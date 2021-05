Zunanji ministri G7 proti spreminjanju meja na Zahodnem Balkanu

London, 5. maja - Zunanji ministri skupine G7 in visoki zunanjepolitični predstavnik Evropske unije Josep Borrell so v skupni izjavi po srečanju skupine v Londonu izrazili nasprotovanje spreminjanju meja na Zahodnem Balkanu. Zavrnili so tudi kakršenkoli poskus spodkopavanja ozemeljske celovitosti Bosne in Hercegovine.