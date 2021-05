Pri Marvelu za prihodnje leto napovedali nadaljevanji Črnega panterja in Stotnice Marvel

New York, 5. maja - Iz studiev Marvel so sporočili, da bo nadaljevanje filma Črni panter, podnaslovljeno Wakanda Forever, v kinih predvidoma na ogled od 8. julija 2022, medtem ko bo nadaljevanje filma Stotnica Marvel z angleškim naslovom The Marvels javnosti predstavljeno 11. novembra prihodnje leto, je poročal portal New York Daily News.