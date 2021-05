Maturanti veseli mature, učenci malo manj navdušeni nad NPZ

Ljubljana/Novo mesto, 4. maja - Prvi maturitetni dan je na novomeški gimnaziji po besedah ravnateljice Mojce Lukšič minil brez posebnosti, saj so dijaki nasmejanih obrazov prihajali do učilnic, zadovoljni, da se je matura končno začela. Na ljubljanski OŠ Livada so veseli, da se NPZ izvaja v šoli, jih pa skrbi, da pri učencih niso zaznali navdušenja, pravi ravnatelj Goran Popović.