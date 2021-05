Zbor za republiko, Katedrala svobode in Prebudimo Slovenijo v pismu evropskim medijem o stanju na področju medijev v Sloveniji

Ljubljana, 4. maja - Zbor za republiko, Katedrala svobode in Prebudimo Slovenijo so evropskim medijem poslali pismo, v katerem opozarjajo na določene neresnice o stanju na področju medijev pri nas. Hkrati pričakujejo in zahtevajo, da prenehajo z enostransko propagando in se o stanju v Sloveniji pred predsedovanjem informirajo od vseh nazorskih skupin v državi.