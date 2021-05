Drugi tir po letih zapletov tik pred začetkom gradnje

pripravila Zoja Črnilec

Ljubljana, 5. maja - Po približno četrt stoletja načrtovanja bodo na terenu stekla glavna gradbena dela za novo železniško povezavo med Divačo in Koprom. Uresničevanje nekaj manj kot milijardo evrov vrednega projekta, ki ga bo gradil Kolektor CPG v sodelovanju s turškima podjetjema Yapi Merkezi in Özaltin, so v zadnjih letih zaznamovali številni zapleti.