Na območju Novega mesta ustavili več alkoholiziranih voznikov

Novo mesto, 3. maja - Na območju Novega mesta so ustavili več voznikov, ki so vozili pod vplivom alkohola, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto. V dveh primerih sta voznika vozila brez registrskih tablic, v treh primerih je prišlo do prometne nesreče. Voznik kolesa z motorjem, ki je povzročil eno od nesreč, je bil mladoletnik, ki je vozil pod vplivom alkohola.