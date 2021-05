V Šentvidu pri Stični na ogled spominska soba lokalnega ustvarjalca Toneta Draba

Šentvid pri Stični, 3. maja - Ob izposojevališču Knjižnice Ivančna Gorica v Šentvidu pri Stični so ob današnji 140-letnici smrti dolenjskega rojaka in pisatelja Josipa Jurčiča odprli spominsko sobo domačina in vsestranskega ustvarjalca Toneta Draba. Odprtje so pripravili v okviru Jurčiču posvečenega leta in pod okriljem knjižničnega projekta Srečava se v knjižnici.