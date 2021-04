Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (30. 4.)

Ljubljana, 30. aprila - Tuje tiskovne agencije so poročale o poteku cepljenja proti covidu-19, o 0,6-odstotnem povečanju števila prebivalcev pri nas in o napovedi uvedbe neposredne letalske povezave z Brusljem do konca maja. Poročale so tudi o tem, da je bil letošnji april najhladnejši v zadnjih 24 letih.