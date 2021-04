Državni sekretar v Slovenskih goricah o posledicah pozebe in namakalnem sistemu

Lenart, 30. aprila - Državni sekretar na kmetijskem ministrstvu Aleš Irgolič se je danes na obisku v Slovenskih goricah seznanil s stanjem v kmetijstvu na tem območju. Med drugim so govorili o letošnji pozebi in si ogledali obnovo namakalnega sistema v Voličini, so sporočili z ministrstva.