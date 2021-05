V Murski Soboti ulična razstava ob 80. obletnici druge svetovne vojne

Murska Sobota, 1. maja - V Murski Soboti je bilo v zadnjem času na ogled več uličnih razstav, zadnja med njimi je Szilna szoudba, posvečena 80. obletnici začetka druge svetovne vojne. Pripravil jo je Pomurski muzej, na ogled pa so izbrane fotografije in dokumenti, ki prikazujejo dogajanje v mestu med aprilom 1941 in avgustom 1945.